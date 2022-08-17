جدول مهرجان القلعة 2022 بعد تعديله.. 15 يوما من الطرب والإبداع

تشهد الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بمسرح المحكى فى الثامنة مساء اليوم، إذ أجرت وزارة الثقافة عددا من التعديلات على جدول المهرجان، بعد تأجيل افتتاحه 3 أيام، حدادا على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، وبالتالي تعديل جدول الفعاليات.

جدول مهرجان القلعة 2022 بعد التعديل

وتقدم «الوطن» جدول مهرجان القلعة بعد تعديله، كالتالي:

الأربعاء 17 أغسطس:

- أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم.

- مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة.

- فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية (الأردن)، قيادة صخر حتر.

- الفنان هشام عباس

علي الحجار في مهرجان القلعة

الخميس 18 أغسطس:

- فرقة لونا بودار برقص الكاتاك (الهند).

- أجمل الأغاني العالمية، صوليست فرقة أوبرا القاهرة بقيادة محمد وهيدي.

- الفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عبدالشافي.

الجمعة 19 أغسطس:

- فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

- فريق وسط البلد.

السبت 20 أغسطس:

- نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية.

- الفنانة مروة ناجي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبدالحميد.

- الفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

الأحد 21 أغسطس:

- فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عزت بسيوني

- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

- الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

الإثنين 22 أغسطس:

- بغدادي بيج باند.

- الفنانة مي كمال وفرقتها.

- الفنان أحمد جمال وفرقته.

ياسين التهامي في مهرجان القلعة 2022

23 أغسطس:

- فرقة موواويل «سيد إمام - عبد الرحمن بلالة».

- عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الأربعاء 24 أغسطس:

- الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية لقيادة أحمد فكري.

- الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

الخميس 25 أغسطس:

- كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب.

- أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا.

- الفنانة نوال الزغبي.

الجمعة 26 أغسطس:

- الفنانة نادية مصطفى وفرقتها.

- الفنان هاني شاكر وفرقته.

السبت 27 أغسطس:

- الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية.

- الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

الأحد 28 أغسطس:

- الفنان مدحت ممدوح وفرقته.

- الفنانة لينا شاماميان.

الإثنين 29 أغسطس:

الفنانة تانيا صالح وفرقتها.

- فريق بلاك تيما.

الثلاثاء 30 أغسطس:

- الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها.

- الفنان محمد محسن وفرقته.

الأربعاء 31 أغسطس:

- مجموعة التشيللو state of harmony.

- الفنان عمر خيرت مع أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.

ومن المقرر أن تبدأ جميع الحفلات في تمام الساعة 8 مساء، وحددت وزارة الثقافة سعر التذكرة 20 جنيها.