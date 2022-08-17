نقل حفل مهرجان القلعة على تليفزيون الحياة مساء اليوم حصريًا

تنقل مساء اليوم شبكة تليفزيون الحياة حصريًا على الهواء مباشرة، حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس الجاري، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية، ومن المقرر أن يحيي حفل الافتتاح الفنان هشام عباس.

42 حفلة بمهرجان القلعة

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، يحيي فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، ومدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها.

هاني شاكر ونوال الزغبي يشاركان بالمهرجان

كما تشمل الحفلات عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

كما يشارك في حفلات القلعة، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل.

وللمرة الأولى تشارك في حفلات القلعة، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.