رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط الخطة الإستراتيجية برؤية مصر 2030

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أهمية مشاركة الجامعة للمجتمع المدني ومساهمتها فعلياً فى إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2030، وذلك للوصول إلى خطة قابلة للتنفيذ والقياس تضم كافة القطاعات والمشروعات داخل الجامعة في ظل توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتطوير العملية التعليمية وربط البحث العلمي بالصناعة والتحديات التي تواجه المجتمع في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسة ورشة العمل التي عقدتها الجامعة مع الأطراف المجتمعية لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين للشؤون الإدارية وخدمة المجتمع، ونقيب المهندسين ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونقيب الصيادلة، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة بالقليوبية، ومدير هيئة تعليم الكبار، وأمين المجلس القومي للمرأة، ومدير مركز الإغاثة، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير إدارة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة، ومدير العلاقات العامة لري القليوبية، وممثل عن أكاديمية المعلمين.

جامعة بنها لايقتصر دورها علي التعليم فقط

وقال «سوسة» إن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما تعمل أيضاً علي تنمية المواهب وبناء شخصية الطلاب، وإعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته يساهم فى بناء مجتمعه ويقدم كل ما يفيد لوطنه.

الحوار المجتمعي حول تحديات الصناعة بالقليوبية

وأضاف أن الجامعة نظمت الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة بمحافظة القليوبية والحلول المُقترحة، مؤكداً أن جامعة بنها بكل كوادرها البشرية وإمكانياتها العلمية والعملية حريصة على التواصل الدائم والمُستمر مع المجتمع بكافة قطاعاته.

وأشار، إلى أن الخطط الاستراتيجية السابقة لجامعة بنها منذ 2010 وحتى تاريخه كانت طموحة وتم إنجاز الكثير منها على الرغم من التغيرات العالمية مع ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لتكون خطة المستقبل، مؤكداً أن الخطة الجديدة طموحة وتتسق مع رؤية الدولة المصرية وتساهم فى إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها فى مصاف الجامعات العالمية، كما أن الجامعة تسير بخطى ثابتة فى ملف الجودة، حيث تم اعتماد 7 كليات وتجديد اعتمادها لفترة ثانية وجاري اعتماد باقي الكليات للوصول إلى خطة اعتماد الجامعة.

الإضافة إلى السعي نحو تفعيل النظام المتكامل للجودة الإدارية والسلامة والصحة المهنية، والذي سيتم من خلاله إدارة جميع المسئوليات المتعلقة بالجودة والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين والمتعاملين مع الجامعة، حيث أن هذا النظام يساعد على زيادة فاعلية أدائها من خلال العمل بأسلوب متكامل يحقق فى النهاية ارتفاع مستوى الجودة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تتضمن 8 غايات استراتيجية حيث تسعى الجامعة إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة مروراً بسعي الجامعة لتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الإستراتيجية و البحثية بالأهداف الإستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخدمة المجتمعية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية من أجل التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجامعة لها دور كبير فى خدمة المجتمع، كما أنها حريصة على وضع خطة استراتيجية مرنة تحقق وتلبي متطلبات المجتمع المدني ويشارك فيها جميع الأطراف المجتمعية.

وقالت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب، إن ورشة العمل ناقشت مع المشاركين الإجراءات التي تمت لإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة، ومناقشة نتائج استبيانات التحليل البيئي التي تم تطبيقها داخل الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم لرؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها خلال السنوات المقبلة.