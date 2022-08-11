رئيس جامعة بنها يعلن حزمة برامج تعليمية في تخصصات حديثة: تواكب سوق العمل

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن المعرض التعليمي، يتيح الفرصة للجامعات لتقديم كل ما لديها من برامج تعليمية لخدمة الطلاب ومساعدتهم في اختيار التخصص الأفضل لهم، مشيرًا إلى أن جناح الجامعة، يستهدف تقديم جامعة بنها للطلاب وأولياء الأمور في أفضل صورة.

جاء ذلك خلال مشاركة جامعة بنها في فعاليات المعرض التعليمي السادس، المنعقد اليوم الخميس، على مدار يومين، في قاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الترويج لبرامج جامعة بنها التعليمية

أوضح رئيس جامعة بنها، أن مشاركة الجامعة في المعرض، تأتي من منطلق حرصها على الترويج لبرامجها المتميزة، حتى تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعرف على البرامج والتخصصات الدراسية المختلفة، سواء في الجامعة الحكومية أو الجامعة الأهلية، لكي يعي الطالب تفاصيل الدراسة في هذه البرامج، وتخصصاتها، ومناهجها، وطرق التدريس بها، ومدى مواكبتها لسوق العمل المحلي والدولي.

حزمة برامج دراسية مؤهلة للعمل

أضاف سوسة، أن جامعة بنها تقدم حزمة من البرامج الدراسية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال كليات الهندسة ببنها، والهندسة بشبرا، والطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والحقوق، والتجارة، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية، والتربية، والزراعة، إلى جانب العديد من البرامج الدراسية، في فرع الجامعة بمدينة العبور، وهي برامج كلية الهندسة برنامج الهندسة الكهربية والتحكم، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة وبرنامج البيوتكنولوجي في كلية الزراعة، كذلك برامج كلية العلوم برنامج نانوميتز وتطبيقاتها، وبرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج جيولوجيا البترول والمعادن، وأيضًا برامج كليات الحقوق والتجارة برنامج حقوق إنجليزي، وبرنامج تجارة إنجليزي.

أشار إلى أن جناح الجامعة بالمعرض، سوف يحرص على الترويج والدعاية للبرامج الدراسية، التي ستبدأ في جامعة بنها الأهلية بمقرها بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتبارًا من العام الأكاديمي 2022-2023، موضحًا أن جامعة بنها الأهلية تقدم 20 برنامجا دراسيا يضم مختلف التخصصات العلمية الحديثة، إذ أن كلية الطب البشري تقدم برنامج الطب والجراحة، وتقدم كلية علوم الحاسب 5 برامج هي: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، والواقع الافتراضي والمعزز.

وتقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، 5 برامج هي إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال، بينما تقدم كلية الهندسة 6 برامج هي هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونكس والاتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء، والإسكان والتصميم للمجتمعات، تقدم كلية الفنون البصرية والتصميمات 3 برامج هي: التصميم الداخلي والأثات، وفنون الميديا والإعلان، والنحت والتشكيل المعماري والترميم.

فرصة أمام الطلاب لاختيار التخصص الأنسب

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم، يجمع عدد كبير من الجامعات والمعاهد في مصر، مما يتيح الفرصة أمام الطلاب لاختيار التخصص الدراسي الأنسب لهم، مشيرًا إلى أن جامعة بنها حريصة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور من زوار المعرض مع تقديم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات والتي تتميز بها جامعة بنها.

ولفت إلى أن جامعة بنها تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التي تواكب المعايير الدولية، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز.

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة ستعرض أمام الطلاب وأولياء الأمور مظاهر التطور الضخم الذي حدث في جامعة بنها خلال السنوات القليلة الماضية، وما تم استحداثه من برامج دراسية متميزة سواء في جامعة بنها أو فرعها في مدينة العبور أو البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها الأهلية، من أجل توفير جميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي ليختار الطالب منها التخصص الدراسي الأنسب له.

يُشار إلى مشاركة أكثر من 40 جامعة ومعهد في مصر في المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم بجانب تواجد عدد كبير من رؤساء الجامعات، والقيادات الجامعية والتعليمية، وقيادات وزارة التعليم العالي خلال فعاليات المعرض.