رئيس جامعة بنها: المواطنة من أهم متطلبات التنمية.. ونحتاج للتربية الوطنية

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ندوة الانتماء والمواطنة، والتي نظمها مركز تنمية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة منى نصر، مدير مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، وحاضر فيها فؤاد مرسي، الروائي والباحث في التراث الثقافي.

المواطنة والانتماء هدف إستراتيجي

وفي كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة أن المواطنة والانتماء هدف يفرض نفسه عند مناقشة أي بعد من أبعاد التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الانتماء هو شعور ذاتي لدى الفرد يدرك من خلاله أنه جزء من الوطن والولاء ترجمة الشعور بالانتماء على أرضية العمل والسلوك الفردي والجماعي للمواطنين، بما يعني الإخلاص في العمل للوطن والتفاني من أجله مع استعداده للتضحية عندما يتطلب الأمر ذلك.

المجتمع في حاجة للتربية الوطنية

وأشار رئيس الجامعة إلى إننا في أمس الحاجة إلى التربية الوطنية، والتي ترتكز على الانتماء الحقيقي والمواطنة، فالانتماء هو مواطنة في أعلى مراتبها، لذلك تنبع أهمية تعزيز قيم المواطنة في عملية التنمية من كونها تهيئ المناخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي وتشجع روح الابتكار وتخلق من الشفافية ما يمكن معه من تحقيق تنمية مستدامة بتعاون مجتمعي بناء.

جامعة بنها من أهم مؤسسات المجتمع

وأوضح أن جامعة بنها تعد إحدى أهم مؤسسات المجتمع، حيث يتم فيها عملية التطبيع الاجتماعي وإكساب الطالب القيم والمعتقدات وتغيير سلوكهم للأفضل، بما يناسب ثقافة المجتمع من أجل التعايش مع المجتمع الأكبر، مؤكداً على الالتزام بترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف، لذلك تحرص جامعة بنها على نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية بين منسوبي الجامعة بما يكفل العدالة بين الجميع وطرح مقررات حديثة، مثل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والقضايا المجتمعية الحديثة والمعاصرة كمتطلب تخرج طلاب الجامعة، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة وفي مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والبيئية والمشاركة في محو أمية المواطنين كمتطلب تخرج لطلاب الكليات التربوية.

فلسفات حديثة لقيم المواطنة الصحيحة

وأكد رئيس جامعة بنها أن كل ذلك يتحقق من خلال تبني جامعة بنها فلسفات حديثة لقيم المواطنة الصحيحة، وتفعيلها نظرياً وتطبيقياً داخل مؤسساتها من خلال الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى تصميم برامج متنوعة لتنمية قيم المواطنة والاستفادة من الأنشطة الطلابية في تكوين الاتجاهات الإيجابية للطلاب وإكسابهم قيم المواطنة من خلال ممارسة الحوار البناء والنقد الهادف والتسامح والعدالة والمساواة واحترام الآخر.

من جانبه استعرض الروائي فؤاد مرسي تعريف الانتماء والمواطنة ودور المواطنين في ترسيخ تلك المفاهيم، مفسرًا ذلك بالكثير من الأمثلة والخبرات والتجارب.