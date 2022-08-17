عرض المتهم بقتل صاحب كوافير في المرج على الطب الشرعي.. «اتخانقوا على يافطة»

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل «ملاك ع» 30 عامًا، صاحب محل كوافير بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب يافطة، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه؛ لاستكمال التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

3 طعنات بسلاح أبيض

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب يدعى «ملاك. ع» يبلغ من العمر 30 عامًا، ما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقلت قوات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات على مكان يافطة المحل

وبحسب تحريات ضباط مباحث القسم، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب العقار بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحسب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.