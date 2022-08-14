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محافظ الغربية يلغي حفل تكريم أوائل الثانوية حدادًا على ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب:

رفيق ناصف
07:37 م | الأحد 14 أغسطس 2022
محافظ الغربية

محافظ الغربية

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تأجيل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة، وذلك حدادًا على أرواح ضحايا حادث كنيسة المنيرة الذي وقع صباح اليوم.

دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا 

ووجّه محافظ الغربية، الشيخ عصام بكر، رئيس المنطقة الأزهرية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإعلان ذلك أمام الحاضرين من الطلاب وأولياء الأمور الذين أظهروا بدورهم مشاعر التعاطف والتضامن، ووقفوا دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا.

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