رحلة مصيف الموت.. قصة مصرع 8 من أسرة شرقاوية في حادث بالإسماعيلية

قبل أسبوع فقط، عاشت أسرة من أهالي قرية «بهنباي»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حالة من السعادة والفرحة ابتهاجاً بحفل زفاف إحدى فتيات الأسرة، ليعرض عليهم أحد أفراد العائلة الذهاب إلى مدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، لقضاء عطلة الصيف.

رحلة إلى المصيف تنتهي بمأساة

بدأت الأسرة مساء أمس الثلاثاء، في التجهيز للرحلة، التي أعدوا لها الملابس والطعام والعصائر، وتجمعوا صباح اليوم الأربعاء، شقيقان وشقيقتهما وزوجها وأبناؤهم جميعاً، إضافة إلى عدد من أقاربهم وجيرانهم في بهنباي بمحافظة الشرقية.

وقوع حادث مروع في الإسماعيلية

واستقلت الأسرة سيارة «ميكروباص»، ملك أحدهم، فيما استقل الباقون «ميكروباص» آخر، وتوجهوا إلى الإسماعيلية، وقبل وصولهم إلى فايد، وقع حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع 8 أفراد من أسرة واحدة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الركاب، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة.

الحزن يسود قرية بهنباي بعد وفاة 8 من أبنائها

وبمجرد أن تلقى أهالي القرية الخبر المؤلم، سادت حالة من الحزن بين الأهالي، وتوجه عدد كبير منهم إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثامين المتوفين، والتبرع بالدماء للمصابين، حيث يستعد أهالي القرية لتشييع جثامين 8 أشخاص من أسرة واحدة، وتجمعوا أمام مسجد الأزهر، بوسط القرية، ووضعوا 8 نعوش أمام المسجد، في انتظار وصول الجثامين لأداء صلاة الجنازة عليهم، قبل مواراتهم الثرى في مقابر الأسرة بقرية بهنياي .

والدة أحد المتوفين تروي تفاصيل المأساة

وقالت والدة «مصطفى السيد»، أحد المتوفين في الحادث، إن ابنها يبلغ من العمر 38 سنة، عاد مؤخراً من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازته، وذلك منذ 10 أيام، وتابعت: «ابني خرج مرجعش ومنتظرة جثته وجثة زوجته بسمة، 35 سنة، وطفلهما السيد 10 سنوات»، مضيفة أن حفيدتها «رؤى»، 8 سنوات، أصيبت في الحادث، وعادت إلى المنزل.

ولفتت إلى أن أبناء شقيقتها واثنين من أبنائهم توفوا أيضاً، وهم «محمد فاروق»، 42 سنة، وشقيقه «عصام»، 50 سنة، وابن الأول «محمود محمد فاروق»، 3 سنوات، وابنة الثاني «أصالة عصام»، 20 سنة، طالبة في جامعة الزقازيق، كما توفيت ابنة شقيقة المتوفين وتُدعى «ريم صلاح السيد»، 22 سنة.

كانوا متجمعين في فرح إحدى فتيات الأسرة

وأشارت إلى أن الأسرة تجمعت قبل أسبوع، في فرح «رنا»، شقيقة المتوفاة «ريم صلاح»، لافتةً إلى أنها شقيقة العروس التوأم، وأوضحت أن العروس لم تكن معهم حيث توجهت وزوجها إلى قضاء عطلة المصيف في مكان آخر قبل أيام.

وأردفت: «ملحقناش نفرح.. 8 ماتوا في غمضة عين، بيت ابني اتقفل، وبيت ولاد أخواتي اتقفل»، وأضافت: «احنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، استودعتهم عند ربنا، وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر قلوبنا».

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغاً بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغاً، في وقت سابق صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم على طريق فايد، أسفر عن مصرع كل من: «ريم صلاح السيد»، 22 سنة، و«عصام فاروق السيد»، 50 سنة، و«منى فاروق السيد»، 42 سنة، و«السيد مصطفى السيد»، 10 سنوات، و«أصالة عصام السيد»، 20 سنة، و«مصطفى السيد سعدة»، 45 سنة، و«بسمة فاروق السيد»، 45 سنة، و«محمود عصام»، 3 سنوات، آخر المتوفين، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثراً بإصابته.

كما أسفر الحادث عن إصابة 12 آخرين بعضهم في حالة خطرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى فايد وإلى المركز الطبي العالمي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.