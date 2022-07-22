«نيابة الشرقية» تصرح بدفن جثماني رجل وابنته لقيا مصرعهما في حادث سير

قررت نيابة الشرقية، التصريح بدفن جثمان رجل وابنته، بعدما لقيا مصرعهما في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان، كما صرحت بدفن جثمان شاب تخلص من حياته داخل شقته.

تصادم سيارات في الطريق الإقليمي ناحية العاشر من رمضان

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتصادم عدة سيارات على الطريق الإقليمي أعلى الكارتة بناحية مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع كل من عبده محمد عبد الهادي، 55 سنة، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، ومصرع ندى عبده محمد، 30 سنة، وإصابة عبد لناصر مازن عبد المطلب، 27 سنة، وعبير عطية مراد إسماعيل، 30 سنة، وجنى على إبراهيم، 10 سنوات، وشقيقها إبراهيم، 9 سنوات، بكدمات وجروح وكسور مقيمين بمركز بلبيس.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

تم تحرير المحضر اللازم ونقل المصابين إلى مستشفى بلبييس المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين وتحديد سبب الوفاة وفي وقت لاحق صرحت بالدفن وتسليمهما لذويهم.

التصريح بدفن شاب أنهى حياته شنقا

وفي السياق نفسه قررت الجهات المختصة بمركز بلبيس التصريح بدفن «عمرو. و.»، 20 سنة، الذي عثر عليه مشنوقا داخل منزله وأفادت أسرته خلال المحضر بمركز شرطة بلبيس أنه أقدم على التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في حادث

يشار إلى أن محافظة الشرقية شهدت خلال الأيام الماضية عدة حوادث منها وفاة شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق الصالحية الحديدية- القصاصين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن.