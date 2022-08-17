محافظ المنيا يكرم رابع الجمهورية بالثانوية العامة.. على خطى والده

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الطالب مارك ناجح ملاك ابن محافظة المنيا والحاصل على المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بحضور أسرة الطالب.

أعرب محافظ المنيا عن سعادته الغامرة بحصول أحد أبناء المحافظة على المراكز الأولى، مؤكدا حرصه الشديد على تكريم "مارك" من أول يوم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، إلا أن ارتباط الأسرة بظروف تواجدها في القاهرة حالت دون ذلك، وأعرب المحافظ عن فخره الشديد بجميع أبناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظ عاليا في جميع المجالات.

تسخير جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم

وأكد محافظ المنيا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعملية التعليمية، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، لافتا إلى أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد وإخلاص في العمل للطالب وأسرته، موجها الشكر والتحية لأسرة الطالب على اهتمامها ورعايتها له مما كان له أكبر الأثر في تفوقه وتميزه.

وحصل الطالب مارك ناجح ملاك، من مدرسة العهد الجديد الخاصة بسمالوط، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، شعبة الرياضة، بمجموع 404 درجات.

والد «مارك» من أوائل المحافظة بنفس الشعبة

يشار أن والد الطالب «مارك» كان يعمل بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة سمالوط، وحصل على إجازة للتفرع لعمله الخاصة، وكان من أوائل محافظة المنيا في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وهي نفس شعبة ابنه، التي حصل فيها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وقد كرمه محافظ المنيا في ثمانينيات القرن الماضي، ضمن أوائل المحافظة وقتها.