تفاصيل سرقة «كارتر» مكتشف مقبرة توت عنخ آمون لقطع أثرية

كشف الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار المصرية، التفاصيل الكاملة لسرقة عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر، مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، قطعًا أثرية من المقبرة، موضحًا أن هناك بعض المراسلات بين كارتر وعالم بريطاني آخر يدعى «جارنر»، تلك المراسلات تؤكد عملية سرقة كارتر لبعض القطع الأثرية أثناء اكتشافه مقبرة توت عنخ أمون، إذ أرسل كارتر تميمة أثرية لـ «جارنر» عام 1934 ولم يصرح له بأنها من مقبرة توت عنخ آمون، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه عزة مصطفى، ويُعرض على «صدى البلد».

كارتر كان ينفي سرقة المقبرة

وأضاف «عبد البصير»، أنه قريبا ستقوم جامعة أكسفورد بإصدار كتابا جديدا بعنوان «توت عنخ آمون والمقبرة التي غيرت العالم» تكشف فيه تفاصيل سرقة كارتر، مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، مقتنيات أثرية، لافتا إلى أن «جارنر» العالم البريطاني شعر بفزع شديد عندما اكتشف أن التميمة المهداة له من عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر، تخص مقبرة توت عنخ آمون، إلا أن كارتر كان ينفي سرقة المقبرة، موضحًا أن الحكومة المصرية في هذا الوقت، أبعدت كارتر عن المقبرة بسبب مشاكل أخرى، كما أن الحكومة لا تدخر جهدا لحماية الآثار المصرية.

استرداد حوالي 19 قطعة أثرية في عهد زاهي حواس

وأوضح عالم الآثار المصرية، أنه تم استرداد حوالي 19 قطعة أثرية في عهد وزير الآثار سابقًا زاهي حواس، من مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون: «يجب معرفة الآثار التي تخص توت عنخ آمون، وقد تكون في أي متاحف، واستردادها فورًا، لأنها خرجت بشكل غير شرعي إلى دول أخرى، كارتر ده حرامي قديم، وخان الأمانة».