وليد منصور: طرح فيلم «أهل الكهف» ديسمبر المقبل

كشف المنتج وليد منصور، عن موعد طرح فيلم «أهل الكهف»، في دور السينما، موضحًا أنّه سيُشارك في موسم أفلام رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث سيُعرض في ديسمبر المُقبل 2022.

«أهل الكهف.. بين الواقع والخيال»

ونشر منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من كواليس الفيلم، وعلق عليها قائلًا: «أهل الكهف.. بين الواقع والخيال.. توفيق الحكيم.. أيمن بهجت قمر.. عمرو عرفة.. ديسمبر ٢٠٢٢.. إنّ شاء الله يا رب».

وقصة فيلم أهل الكهف تدور عن عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، أعلن قبل أيام، عن عقدٍ مؤتمر صحفي، خلال الفترة القليلة المُقبلة، بشأن رصد أسباب توقف تصوير الفيلم لفترة، قائلًا عبر موقع «فيس بوك»: «وواجب علينا الإجابة في خلال أيام هندعوا السادة الصحفيين لمؤتمر صحفي كبير أنا والمخرج عمرو عرفة، لشرح أسباب توقف فيلم أهل الكهف وبالأوراق والإيميلات».