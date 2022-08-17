الديهي: البنك المركزي سدد 20 مليار دولار فوائد وديون خلال 9 أشهر فقط

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أسعار النفط شهدت انخفاضًا خلال الساعات الأخيرة، وهذا مؤشر جيد على استقرار السوق، فالسعر العادل لبرميل النفط، يتراوح بين 75 لـ80 دولار، موضحًا في الوقت ذاته، أن أسعار القمح انخفضت الساعات الأخيرة، وهذا بسبب خروج الاقماح من أوكرانيا بعد الاتفاق الروسي الأوكراني الموقع في أنقرة، كما أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بأي شيء يحدث في الخارج، وهذا يرجع إلى استيراد منتجات كثيرة.

بفضل الله مصر لم تتأخر عن سداد الديون

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه على شاشة «TeN»، أن البنك المركزي تسدد 20 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، كأقساط ديون وفوائد، «بفضل الله مصر لم تتأخر عن سداد الديون»، موضحًا أن هناك ضرورة لخفض معدل الديون، وفي هذه الاطار هناك خطة معدة من قبل وزير المالية لخفض الديون، ليصل إلى الحدود الآمنة بصورة مماثلة لمعظم الاقتصاديات الناشئة، والفجوة بين الصادرات والواردات انخفضت بصورة ملحوظة في شهر مايو.

وصلت الصادرات في مايو لـ4 مليار دولار

وأوضح الإعلامي، أنه وفقَا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فوصلت الصادرات في مايو لـ4 مليار دولار بزيادة 18% عن نفس الشهر من العام الماضي، كما أن مصر استوردت في شهر مايو بـ6.6 مليار دولار ، وفي مايو من العام الماضي كانت الصادرات تقدر بـ7.45 مليار دولار، بنسبة انخفاض تقدر بـ11%، وهذا يعني انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 35%، فالعجز في الميزان التجاري سيصل إلى صفر، حال تساوي الصادرات بالواردات، وهذا الأمر ليس سهلا.

هناك ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات الغير نفطية

وأشار نشأت الديهي، إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات الغير نفطية، وهذا الأمر هام للغاية، وهناك 20 مليار دولار «الأموال الساخنة» خرجت من مصر بسبب رفع سعر معدل الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الأموال مستعدة للرجوع إلى مصر مرة أخرى، حال خفض قيمة الجنيه، وفقا لبلومبرج، كما أن معدل التضخم أو ارتفاع أسعار السلع مبني على مدى توفر السلع، حيث ترتفع السلع حال وجود سيولة مالية لدى المواطنين، وتنخفض أسعار السلع، حال انخفاض السيولة.