تعليم الجيزة: زي موحد لكل مرحلة.. وعدم إجبار ولي الأمر على الشراء من المدرسة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدم إجبار أولياء الأمور على شراء زي الطلاب من المدرسة، على أن يكون الزي للصفوف الأولى لكل من «رياض أطفال والأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي»، وفقًا لنظام الترسية على أقل سعر مقدم بدراسات الجدوى للمدارس بذات الإدارة، وتحت إشراف مدير عام الإدارة والتوجيه المالي والمدرسة المنتجة، مع ثبات المواصفات الفنية إذ لا تقل نسبة القطن فيها عن 65%، ودرجة ثبات الصبغة عالية مع مراعاة صحة الطلاب.

أضاف أن القرار بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتيسير على أولياء الأمور وتوفير النفقات، ومراعاة الفروق الاجتماعية للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مع الالتزام بتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة المدرسة المنتجة وقسم الملابس بالتعليم الصناعي وموجه عام التعليم الفني.

توحيد لون الزي المدرسي لكل مرحلة

وأضاف «سلومة» في بيان، أن اللجنة حددت ألوان الزي المدرسي، طبقًا لمناسبتها للمراحل العمرية كالتالي:

مرحلة رياض الأطفال «تيشرت بكم أحمر وبنطلون كحلي»، مرحلة الابتدائية «تيشرت أصفر بكم وبنطلون كحلي»، مرحلة الإعدادية «تيشرت وردي بكم وبنطلون كحلي»، مرحلة الثانوية «تيشرت لبني بكم وبنطلون كحلي».

مواصفات فنية للزي المدرسي

وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 في الترسية، واختيار الأفضل من حيث مدة الارتباط والتسليم وخلافه، والالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وشروط الفاتورة القانونية وأن تكون إلكترونية.

وشدد وكيل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن من يخالف ذلك سيجري اتباع الإجراءات القانونية ضده.