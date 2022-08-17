بريد الوطن.. أنقِذ مقابر «شربين» من الغرق يا محافظ الدقهلية

أثناء تشييع إحدى الجنازات فى مدينتى شربين، بمحافظة الدقهلية، حيث كانت المقبرة تقع على أطراف المقابر، فوجئت بأن المياه تغمر المقابر وتملأها، الأمر الذى إن لم يعالج بأقصى سرعة، فسنجد أن المقابر جميعها ومن فيها قد غرقوا فى مياه لا نعرف مصدرها، هل هى مياه صرف صحى من العشوائيات المنتشرة على أطراف المقابر، أم من غمر الأراضى الزراعية بالماء؟ السبب مجهول والضحية هم من يرقدون، وبما أن مركز ومدينة شربين ضمن مخطط «حياة كريمة»، وتم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة بالعديد من قرى المركز، نناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنقاذ مقابرنا من الغرق.

عن الأهالى: شريف فتحى حسب الله

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