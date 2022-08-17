وزير داخلية الجزائر يعلن مصرع 24 شخصا في حرائق ولاية طارف

أعلن وزير الداخلية الجزائري، اليوم الأربعاء، مصرع 24 شخصا جراء الحرائق التي اندلعت في ولاية طارف شرقي البلاد، ولفت إلى أنّ اندلاع الحرائق في توقيت واحد في ولايات الشرق يفتح علامات استفهام والتحقيقات جارية، ودعا المواطنين للامتثال لتعليمات الإجلاء من المناطق المهددة بالنيران، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بيان للرئاسة الجزائرية

وأكدت الرئاسة الجزائرية، تسخير كل إمكانات الدولة لمكافحة الحرائق والتكفل بالمصابين.

وأوضحت الجزائر أنه جرى تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة وتيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.