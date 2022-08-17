تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022.. الحدود الدنيا للتقديم بالكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم الحدود الدنيا للتقدم لمختلف الكليات للعام الجامعي 2022-2023، إذ كشف المجلس أن حدود كل الكليات موحدة لجميع تنسيقات الجامعات ومنها تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022، مشددا على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال عملية التقدم بالأوراق.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022

وتستعرض «الوطن»، تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، وهو نفس تنسيق باقي الجامعات الخاصة، كالتالي:

كليات الطب 82%

كليات الصيدلة 74%

كليات العلاج الطبيعي 78

كليات طب الأسنان 80%

كليات الهندسة 68%

كليات الطب البيطري 70%

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات الحاسبات 62%

كليات التمريض 55%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

كليات الآداب 55%

كليات العلوم السياسية 55%

كليات التربية 55%

كليات الفنون التطبيقية 55%

كليات اللغات والترجمة 55%

كليات السياحة والفنادق 55%

كليات الآثار 55%

كليات الإعلام 55%

تنسيق المرحلة الثانية 2022 ..غدا

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تنسيق المرحلة الأولى 2022، موضحا أن تنسيق المرحلة الثانية 2022 سينطلق غدا، على أن يفتح باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بدءا من صباح الخميس ولمدة 5 أيام متتالية.