إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وشددت على سرعة سداد المصروفات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّ تنسيق المرحلة الثانية كان متاحا للطلاب الناجحين من حاملي الشهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى، لافته إلى أنّه يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة والأهلية

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «الحصول على النتيجة».

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- على الطالب طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها في الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

وأكدت الوزارة، أنّ الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة، ولا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها، موضحة أنّه يتم سداد 70 جنيها «خدمات إلكترونية» غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.