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الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:09 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
جامعة طنطا

جامعة طنطا

مع إعلان نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، لجأ الطلاب والطالبات الذين لم يحلقوا بتلك المرحلة للبحث عن كليات المرحلة الثانية ومعرفة الكليات المتاحة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ومنها جامعة طنطا، والتي تضم 12 كلية ومعهداً.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة طنطا 

فرصة الالتحاق بالكليات والمعاهد في جامعة طنطا كبيرة بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على درجات تمكنهم من الالتحاق بالكليات في المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية، وهو ما يعطي اختيارات أكبر إلى طلبة وطالبات الثانوية العامة الذين لم يقدموا أوراقهم، ويجعل لهم فرصة التفاضل بين أكثر من كلية، ويبلغ عدد كليات جامعة طنطا، 12 كلية ومعهد.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية أدبي جامعة طنطا 

تنشر "الوطن" أسماء الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة طنطا، وهي كالتالي:

كلية التربية العامة

كلية التربية النوعية

كلية الآداب

كلية الحقوق

وأعلنت جامعة طنطا عن انتهاء استعدادات معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة من أجل تسجيل رغباتهم في كليات ومعاهد المرحلة الثانية من الالتحاق بالكليات والمعاهد في الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حريصة على توفير كافة التسهيلات للطلاب و أولياء الأمور الراغبين في تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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