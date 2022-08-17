خلال الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر جامعه المستقبل بالقاهره الجديده : تحديد الحدود الدنيا لكافة التخصصات العلمية للقبول بالعام الجامعي

ترأس د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. محمد حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة أعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلسين خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

كما وجه أعضاء المجلسين الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده المتميزة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، مهنئين سيادته بمناسبة توليه مهام وزارة الصحة والسكان.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التعليم العالي أشار في الاجتماع إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن وجودها يُمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم في التصنيفات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التعليم العالي أكد خلال الاجتماع أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير أشار إلى بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة العام الدراسي الجديد 2022 -2023، فضلاً عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير وجه باستمرار الجامعات في المُشاركة المُجتمعية، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية والندوات التثقيفية، والفعاليات والأنشطة المختلفة.

كما وجه الوزير بأهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.

وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلسين وافقا على تحديد الحد الأدنى للقبول الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكافة التخصصات بكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

المجموعة (أ) تشمل جامعات:1. جامعات خاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر، الصالحية الجديدة، الحياة).

2. جامعات أهلية: (المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية).

المجموعة (ب) وتشمل جامعات: (الجلالة، العلمين الدولية).

المجموعة (ج) وتشمل جامعات: (سيناء بفرعيها، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

المجموعة (د) وتشمل جامعة: (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة).