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نتيجة تنسيق كلية طب بشري جامعة القاهرة 2022.. وزير التعليم العالي يوضح

كتب:

توفيق شعبان
02:32 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب بشري جامعة القاهرة 2022، مشيرا إلى أنَّ ما يقرب من 117 ألفا و198 طالبًا سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى، بتنسيق الجامعات 2022، موضحًا أنَّ أعمال التنسيق سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير التنسيق.

نتيجة تنسيق كلية طب بشري جامعة القاهرة 2022.. 381 درجة

وقال «عاشور»، في المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022، إنَّ نتيجة تنسيق كلية طب بشري جامعة القاهرة 2022، جاءت بقبول مجموع 381 درجة، لافتا إلى أنَّ ما يقرب من 560 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق، مضيفا أن جميع معامل التنسيق جاهزة لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق.

نتيجة تنسيق كلية طب بشري جامعة القاهرة 2022.. 92.92%

وأوضح «عاشور»، أنَّ تنسيق الجامعات 2022 سار بشكل طبيعي، وأن نتيجة تنسيق كلية طب بشري جامعة القاهرة 2022، جاءت 92.92%، مؤكّدا أنَّ المرحلة الثانية للتنسيق سوف تبدأ صباح غدا الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 22 من نفس الشهر.

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