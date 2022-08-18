«التنظيم والإدارة» يعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة مدير التعاون الزراعي بسوهاج

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عن حاجة مديرية الزراعة بسوهاج، لشغل وظيفة مدير عام شؤون التعاون الزراعي، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:

بيانات الوظيفة المطلوب شغلها

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الزراعة بسوهاج.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهه التابع لها: محافظة سوهاج.

وصف الوظيفة: تقع على قمة وظائف الإدارة العامة لشؤون التعاون بمديرية الزراعة في سوهاج من المستوى الأول، وتختص بالإشراف على تنفيذ برامج الحركة التعاونية الزراعية من مشروعات تعاونية وإرشادية وصناعات زراعية وريفية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

المهارات الفنية: قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه، ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها في مجال العمل، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، وفقاً لبطاقة وصف الوظيفة المعتمدة «وما يعادل ذلك من قضاء مدة سنة على الأقل بالمستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81، لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والادارة رقم 35 لسنة 2019، بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف».

شروط المتقدمين للوظيفة

اجتياز المتقدم الاختبارات المقررة، واستيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف المعتمدة الموجودة طرف الأمانة الفنية، والمديرية صاحبة الإعلان، ومديرية التنظيم والإدارة، وتوفر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيـم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

ومن شروط الترشح للوظيفة:

- حضورالمقابلة الشخصية في الموعد المحدد، وفي حالة الغياب بدون عذر مقبول، يعتبر الطلب لاغيًا.

- يرفق بالطلب 7 ملفات، أحدهم معتمد ومختوم ختم حي، والباقي صور:

1. صورة شخصية 4/6

2. صورة من بطاقة الرقم القومي

3. بيان بالحالة الوظيفية على النموذج الخاص، الموجود طرف الأمانة الفنية، على أن يجرى اعتماده من جهة عمل المتقدم، متضمنا البيانات الوظيفية كافة، خاصة آخر 3 سنوات، لكل من مراتب ودرجات تقويم الأداء، وكذا الجزاءات عن الفترة ذاتها.

4. شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

5. مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته، في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وفقا لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقيا، وعلى أسطوانة مدمجة CD6.

7- المستندات الدالة على الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

8- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازات المتقدم السابقة.

9- المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعليى، وإجادة لغات أجنبية والحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

10- يجب أن يكون المتقدم له بريد إلكتروني، يتم تدوينه بالطلب المقدم منه، على أن يرسل فور قبول طلبه بياناته كافة، من خلال بريده الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للأمانة الفنية s.l.jobs.sohag@gmail.com، على أن يكون كل ملف من الملفات المذكورة منسق ومرتب وسهل الإطلاع عليه.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/08/14

نهاية الإعلان: 2022/09/14

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات والمستندات باسم الوزير/ محافظ سوهاج، على النموذج رقم (1) طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة، وتسلم باليد لها، خلال المدة الموضحة آنفًا، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا.