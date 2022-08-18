هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا و«الإنفلونزا»؟.. استشاري أوبئة يجيب

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنّ دخول فصل الخريف وبداية الدراسة، تشهد زيادة في حالات الإصابة بـ «الإنفلونزا»، مطالبًا بضرورة التفرقة بين «الإنفلونزا»، وفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «عنان»، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنه في السابق كان يتم التعامل مع حالات «الإنفلونزا»، على أنها اشتباه بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

اللقاحات لها 3 وظائف

وأشار أن اللقاحات لها 3 وظائف، بينها أنها تمنع الأعراض تمامًا أو تمنع تفاقم الأعراض والحاجة لدخول المستشفى أو منع الوفيات، مؤكدًا أن الجيل الجديد من اللقاحات يهدف لمنع الوفيات مشددًا على أن متحور أوميكرون نسب وفاته قليلة لافتًا إلى أن مقاومة المتحور استوجبت ضرورة تطوير اللقاحات لتقليل الوفيات، ومد فترة الحماية ومنع تفاقم الأعراض لمنع دخول المريض للمستشفى.

هناك جيل جديد من اللقاحات

وأكد أن هناك جيل جديد من اللقاحات يخضع للتجاب ويتم تناولها عن طريق الاستنشاق، مشددًا على أن الهدف منها منع انتقال الفيروس عن طريق العدوى من الأنف أو الفم وتقليل انتشار المرض عبر الجهاز التنفسي.

د. إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة: الصحة العالمية أتاحت التطعيم بلقاحي الإنفلونزا وكورونا في نفس اليوم#eXtranews #آخر_ساعة #خلود_زهران pic.twitter.com/mhGcJ42eKs — eXtra news (@Extranewstv) August 17, 2022

وأوضح «عنان»، أنه لا يوجد أي تعارض بين لقاح كورونا مع لقاح «الإنفلونزا»، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تجيز الحصول على اللقاحين في نفس اليوم عبر التطعيم بلقاح كورونا في ذراع ولقاح «الإنفلونزا»، في ذراع آخر، مؤكدًا أن لقاح «الإنفلونزا»، ليس له أثار جانبية إلا أثار الحقن وقد يحدث ارتفاع خفيف في الحرارة ويتعامل معه بالباراسيتمول.