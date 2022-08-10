مستشار الرئيس: جميع الفئات المستهدفة حصلت على لقاح كورونا

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المصريين على الوضع الوبائي بخصوص جائحة كورونا، إذ ذكر أن مصر تشهد حاليًا انخفاضًا كبيرًا في حالات الإصابة، فضلًا عن زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس، إذ تم الانتهاء من 90 مليون جرعة من اللقاحات، وتناول البعض جرعة واحدة، والآخر جرعتين، بينما حصلت فئة أخرى على جرعة ثالثة.

التجربة المصرية رائدة في مقاومة المرض

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن الفئات المستهدفة الأساسية جميعها حصلت على لقاح كورونا، فضلًا عن أن التجربة المصرية رائدة في مقاومة هذا المرض؛ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الطبي وهو ما ساهم في انخفاض عدد الحالات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد؛ فالوباء لا يزال موجودًا في جميع دول العالم، مشددًا على أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، لا بد من أخذ الفئات العمرية من 12 لـ 18 سنة، ومن 18 لما فوق، على لقاح كورونا، حيث إن ذلك يساعد في زيادة المناعة المجتمعية ضد هذا الفيروس، والدولة نفذت حملة قومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا، موضحًا أن اللقاحات تم تجربتها في العديد من الدول بتكلفة المليارات.

الأطفال في معظم الدول يحصلون على اللقاحات

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الأطفال في معظم الدول يحصلون بالفعل على اللقاحات، فضلًا عن أن مصر لا تقر التطعيمات إلا بعد إجراء دراسات وافية من قِبل هيئة الدواء المصرية، كما تُجرى تجارب إكلينيكية للتأكد من فاعلياتها.