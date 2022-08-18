أخبار البورصة المصرية.. خبير يتوقع استقرار المؤشرات ونشاط حركة التداول

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط توقعات بنشاط حركة التداولات واستمرار ارتفاع المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» يتجه لاختبار 10200 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّه يتوقع أن يستمر النشاط في حركة تداولات البورصة المصرية، وحال استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، من المتوقع أن يتجه المؤشر لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف و200 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يتجه لاختبار 2200 نقطة

ويتوقع المحلل المالي، أنّه حال استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

إصدار سندات توريق

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على إصدار شركة «آي إف جي هيرميس»، سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص «محفظة تمويل استهلاكي»، بمبلغ 532.6 مليون جنيه مصري، تمثل الإصدار الثاني من البرنامج الثاني لشركة «آي إف جي هيرميس» للتوريق، البالغ قيمته 2 مليار جنيه والمخصص لمحافظ التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة «فاليو»، للتمويل الاستهلاكي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، إنّ الرقيب دائما يسعى لتنشيط وتطوير سوق رأس المال وما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، إضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

كانت البورصة أنهت تعاملات الجلسة السابقة، على ارتفاعات جماعية، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.24% عند مستوى 10063.58 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.55%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2161.85 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3095.51 نقطة بارتفاع نسبته 1%.