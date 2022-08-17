أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و9.3 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.24% عند مستوى 10063.58 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.55%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2161.85 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3095.51 نقطة بارتفاع نسبته 1%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.89%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.89%، ليغلق عند 1868.76 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 905.3 مليون سهم، وتنفيذ 61.452 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 192 سهمًا، إذ ارتفع 73 سهمًا، وانخفض 81، فيما استقر 62 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 678.845 مليار جنيه، بمكاسب 9.3 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستعيد مستوى مقاومة 10 آلاف نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 9 آلاف و800 نقطة.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف و200 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد أغلق أيضًا على ارتفاع بدعم من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء.

ويتوقع المحلل المالي، أنَّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.