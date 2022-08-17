أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و5.2 مليار جنيه مكاسب سوقية

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.75% إلى مستوى 9916.9 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.26%، عند مستوى 2177.05 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.10%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.10%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3098.74 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.87% عند مستوى 1850.12 نقطة.

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 688.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 316.1 مليون سهم عبر تنفيذ 21.316 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 173 سهمًا، ارتفع 79 سهمًا، فيما انخفض 15 سهمًا واستقر 79 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 5.2 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 5.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 674.685 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10000 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم القيادية والصعود مرة أخرى.

توقعات بـ 2200 نقطة لمستوى جني الأرباح

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع المحلل المالي، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة سيدفعه إلى اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160، ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 2200 نقطة.