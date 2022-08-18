«التموين» تطرح لحوما طازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر اللحوم المبردة بفروع الهايبر ماركت التابعة لها، والتي تحمل عنوان «مصرية ماركت»، وذلك بسعر 115 جنيها للكيلو الواحد.

وتشهد اللحوم السوداني المبردة التي تطرحها وزارة التموين في منافذها إقبالا متزايدا على الشراء من المواطنين لكونها لحوم طازجة وغير مبردة، إذ تتعاقد وزارة التموين على رؤوس المواشي من السودان، ويتم ذبحها في مصر لتطرح في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ التموين

كما توفر وزارة التموين اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 79 جنيها للكيلو جرام في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والمنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددهم 1300 مجمع استهلاكي، إذ تهدف وزارة التموين من توافر السلع الغذائية الأساسية في المجمعات تخفيف العبء عن المواطنين بضخ أسعار تقل 20% عن أسعار نفس السلع في السوق المحلي، كما تضخ وزارة التموين أيضا لفروع المجمعات الاستهلاكية الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو المجمد.

توفير السلع الحرة لغير حاملي البطاقات التموينية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية شراء السلع الغذائية بالسعر الحر بنفس سعرها المدعم على البطاقة التموينية، مثال السكر إذ تطرحه الوزارة في المجمعات بسعر 10 جنيهات ونصف سواء ببطاقة التموين أو من دونها.

كما توفر وزارة التموين من خلال السيارات المتنقلة، والتي يزيد عددها عن 40 ألف سيارة متنقلة، تجوب الشوارع والميادين اللحوم بأنواعها للمواطنين، إذ تتمركز سيارات وزارة التموين للسلع الغذائية في الشوارع الرئيسية بالمناطق الكثيفة بالسكان وأيضا في الميادين الرئيسية للمدن.