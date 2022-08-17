الموقع الرسمي لوزارة التموين يعلن آليات الزيادة لأصحاب البطاقات

نشر الموقع الرسمي لوزارة التموين، قواعد صرف زيادة التموين الجديدة والمحددة بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر للأسر الأكثر احتياجا، في صورة سلع تموينية إضافية تصرف على مقررات التموين من منافذ البقالين، وفقا لحصر الأسر المستحقة، الذي أجرته الحكومة لصرف الدعم الاستثنائي لهم، من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم.

الموقع الرسمي لوزارة التموين يحدد أليات صرف الزيادة الجديدة

أوضح الموقع الرسمي لوزارة التموين، الآليات الجديدة التي حددها الدكتور علي المصيلحي في بيان رسمي له، بشأن قواعد صرف زيادة التموين الجديدة بداية من شهر سبتمبر المقبل لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، هم الأسر الأكثر احتياجا للدعم، بناء على الآليات التالية:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.