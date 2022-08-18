إصابة 10 في حادث تصادم والعثور على جثة شخص بقرية سياحية بشرم الشيخ

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مدينة شرم الشيخ، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من شركة النجدة، يفيد وقوع تصادم مروع بين سيارة ميكروباص، وسيارة نقل رقم (1584 ج ن ع).

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، هم:

1- رشا سعد الدسوقي، 46 سنة، من محافظة بورسعيد، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بأصبع اليد اليسرى.

2- تسنيم أحمد التبعي، 17 سنة، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

3- سمر فاروق فارس، 27 سنة، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

4- منار محب إسماعيل، 30 سنة، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

5- ياسين محمد عبد الرحمن، 12 سنة، من بورسعيد، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

6- سعيد السيد السيد، 33 سنة، من الشرقية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- عبد اللطيف إسماعيل أحمد، 36 سنة، من الشرقية، مصاب باشتباه خلع بمفصل الكتف الأيسر وجرح قطعي بالقدم الأيسر.

8- إيمان أبو الوفا عبد اللطيف، 39 سنة، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

9- مريم سيد عبدالله، 9 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

10- صلاح وجدي عبدالله، 37 سنة، من الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

ونُقل المصابون إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

العثور على جثة

وفي سياق آخر، تلق مدير أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بشرم الشيخ، يدعي أيمن فوزي جرجس، 48 سنة، من مدينة نجع حمادي، محافظة قنا.

ونُدب فريق من نيابة شرم الشيخ العامة لمناظرة الجثة، وأكدت المعاينة الأولية أن الوفاة طبيعية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى شرم الشيخ لتشريحها وتحديد سبب الوفاة.