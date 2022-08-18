«الرخصة اتسحبت».. حكاية سائق نقل «رمى نفسه» أمام ونش مرور بالإسكندرية

«لاقيت المشهد ده قدامي وقولت بسرعة أصوره بموبايلي، وأنزله على التيك توك عشان أزود المشاهدات في الحساب بتاعي، ومكنتش متوقع كل ده يحصل»، هكذا بدأ شاب حديثه أمام جهات التحقيق عند سؤاله حول نشره لمقطع الفيديو ينام خلاله سائق نقل أمام ونش مررو بمحافظة الإسكندرية في مشهد غريب جعل جميع المتابعين يتساءلون عن ماذا وراء تلك الواقعة؟

«الوطن» تستعرض تفاصيل وكواليس مقطع الفيديو الذي انتشر على تطبيق «تيك توك» والذي يتضمن سائق ينام أمام ونش مرور، حسب ما أعلنته أجهزة الأمن وجهات التحقيق بشأنها.

سيارة نصف نقل تحمل ركاب في صندوق السيارة

يعود تاريخ الواقعة إلى يوم الجمعة الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري، بعدما لاحظ أحد ضباط المرور في منطقة «سيدي بشر» بالإسكندرية سيارة نصف نقل تقف في مكان غير مسموح الوقوف فيه في الشارع، كما أن سائقها يقوم بتحمل ركاب في صندوق السيارة وهو ما يعد مخالفا لقانون المرور، ليتخذ على الفور الضابط الإجراءات القانونية تجاهه ويقوم بسحب رخصته وإقرار غرامة مرورية عليه.

السائق يلقي نفسه أمام ونش المرور

حاول السائق النقاش كثيراً مع ضابط المرور حتى يعود في قراره مرة أخرى، ولكن في رد فعل غريب من جانب السائق، ألقى سائق سيارة النصف نقل نفسه أمام ونش المرور مانعاً إياه من التحرك، وهو ما جعل عدد كبير من المارة يتعجب من الأمر ويتدخل على الفور ويتجهون نحو السائق من أجل منعه من هذا التصرف.

انتشار مقطع الفيديو على «تيك توك»

وفي نفس اليوم بدأ رواد التطبيق الشهير «تيك توك» يتداولون أحد مقاطع الفيديو، ويظهر من خلال سائق النقل ملقى على الأرض أمام ونش مرور في أحد شوارع منطقة «سيدي بشر» وحوله عدد من المارة يحاولون منعه من ذلك.

القبض على سائق النقل: كنت بحاول أهرب من المخالفة

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، وتتبعت مصدر الفيديو وألقت القبض على الشاب الذي قام بتصوير مقطع الفيديو واعترف بتفاصيل الواقعة، كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط السائق والذي اعترف بارتكاب الواقعة قائلا: «الضابط سحب الرخصة مني وعملي مخالفة، وملاقتش قدامي غير الطريقة ديه عشان أهرب من المخالفة وسحب الرخصة، والضابط يرجع في قراره».