مصرع شخص في مطاردة «مرور الأقصر» لسيارة محملة بمخدرات وآثار وأسلحة

تمكن ضباط مرور الأقصر من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والأسلحة النارية وقطعتي آثار بمنطقة نجع الخطبة، بعد مطاردة كبيرة، صدم خلالها سائق السيارة مواطنا أثناء قيادته دراجة نارية، ما تسبب في مصرعه في الحال.

الضباط يلاحقون سيارة لذوي احتياجات خاصة

البداية كانت باستيقاف ضباط مرور الأقصر لسيارة ملاكي لذوي الاحتياجات الخاصة، للتحقق من الرخص، أمام أحد الفنادق بشارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، وعندما طلب ضابط المرور منه الرخص فر هاربا بالسيارة.

وحاول سائق السيارة الهرب، واتجه ناحية مزلقان نجع الخطبة، وصدم شخصا يقود دراجة نارية، ما أدى لمصرع سائق الدراجة في الحال.

مواد المخدرة والأسلحة

ونزل السائق من السيارة وفر هاربا جريا على قدميه، وأثناء تفتيش السيارة عُثر بداخلها على 7 كراتين من مخدر الحشيش، أي ما يقارب 8 كيلو جرامات، وحوالي 500 جرام من مخدر الشابو، وقطعتي آثار، إضافة إلى عشرات أشرطة البرشام المخدر وبندقيتين آليتين.

ضبط سائق السيارة

وتلقى قسم شرطة الأقصر بلاغا بالعثور على سيارة محملة بكميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والأسلحة النارية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتتبع كاميرات المراقبة للوصول إلى سائق السيارة، وتم ضبطه واعترف أنه كان ينقل المخدرات والأسلحة لشخص يدعى «أحمد . ح»، وشهرته «أبو ندا»، مقيم بالزينية دائرة مركز شرطة طيبة شمال الأقصر. وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.