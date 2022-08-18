«إحلال السيارات»: تسليم 21800 مركبة جديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إنّ موقع المبادرة يتعامل مع 39500 طلب لاستلام السيارات الجديدة وتنطبق عليها شروط المبادرة الأساسية، لأن بياناتهم صحيحة، حيث جرى تسليم 21800 سيارة جديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج.

وأشار إلى أن المبادرة تتطلب التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإدراج بيانات الرخصة القديمة للسيارات في حالة السيارات الملاكي ورفع بعض المستندات المطلوبة في حالة التعامل مع البنوك مثل إيصالات مرافق لأماكن الإقامة وإثبات الدخل.

السيارة تعمل بنظام البنزين والغاز الطبيعي

وأوضح «عوض»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن الوقود المزدوج يعني أن السيارة تعمل بنظام البنزين والغاز الطبيعي، لأن الغرض الأساسي من المبادرة هو إحلال السيارات المتقادمة التي مرّ على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر بسيارة أخرى جديدة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج، أي البنزين والغاز الطبيعي.

شروط إحلال السيارات

وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن المبادرة تتناول إحلال جميع أنواع السيارات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص، بشرط أن يكون مر على تاريخ صنع هذه السيارات 20 سنة فأكثر، للتخلص من هذه السيارات القديمة من الشارع المصري لما يعانيه الشارع من مشكلات متعلقة بالتلوث والمرور والزحام.