تنسيق الأكاديمية الحديثة بالمعادي 2022.. في انتظار إقرار الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لمختلف الكليات، وإعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 اليوم، وفقًا للحدود الدنيا للمرحلة، وكشفت نتائج المرحلة الأولى وجود أماكن شاغرة بعدد من الكليات والمعاهد، وبينها الأكاديمية الحديثة بالمعادي 2022، ومن المقرر تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالأكاديمية الحديثة وملحقاتها مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

تنسيق الأكاديمية الحديثة بالمعادي 2022

وكشف مصدر مسؤول بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ تنسيق الأكاديمية الحديثة بالمعادي 2022 وغيرها من الأكاديميات والمعاهد العالية والخاصة، لم يتم وضع الحدود الدنيا حتى الآن، خاصة أنّ طلاب المرحلة الأولى 2022 اتجهوا برغباتهم للجامعات الحكومية، وتنسيق المرحلة الثانية 2022، سيشهد وضع الحدود الدنيا للالتحاق بمختلف الكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.