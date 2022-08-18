77 حالة إزالة في خامس أيام الموجة 20 للقضاء على التعديات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، التي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري، وتُنفذ على 3 مراحل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

المرحلة الأولى لإزالة التعديات بالموجة 20

أشار محافظ الشرقية، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة 20، إذ أسفرت الحملة خلال اليوم الخامس، عن إزالة 77 حالة تعدي بمساحة 15 آلاف و896 متر مباني و44 حالة تعدي بمساحة 165 فدانا و9 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

قطع المرافق عن عدد 6 حالات

تم قطع المرافق عن عدد 6 حالات بمساحة 1615 مترا بمركز فاقوس، وعدد 5 حالات تعدي على مساحة 525 مترا بمركز كفر صقر، وعدد 6 حالات تعدي على مساحة 3120 مترا بمركز الحسينية، و9 حالات تعدي على مساحة 3281 متر بمركز أبو حماد.

لا تهاون في إزاله التعديات

شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.