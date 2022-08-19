سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الكثير من الراغبين في الذهاب إلى مكة المكرمة لآداء مناسك العمرة بمعرفة سعر الريال السعودي بشكل دائم ومستمر، حتى يستطيعوا أخذ ما يحتاجون إليه من أموال تساعدهم في رحلتهم المباركة، ويختلف سعر الريال بين الحين والآخر في البنوك العاملة في مصر.

وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس من عام 2022 الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بينما سجل سعر الريال السعودي بمعاملات البنك الأهلي اليوم الجمعة، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما من البنوك بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.