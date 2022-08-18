سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-8-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي بقطاع المصارف المصرية مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك الخاصة أو الحكومية، كما نشرت البنوك سعر العملة السعودية، اليوم الخميس التي تحظى باهتمام الراغبين في السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة.

وتستعرض اليوم الخميس بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الاقتصادية بمجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي وفق بداية معاملات البنوك المختلفة، ومع بداية المعاملات المالية خلال الفترة الصباحية، التي وردت اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، على النحو التالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لبداية المعاملات في البنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما من البنوك بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك في بداية المعاملات صباح اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجلت صباح اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الخميس 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، وفقًا لبداية المعاملات صباح اليوم الخميس، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بينما سجل سعر الريال السعودي بمعاملات البنك الأهلي اليوم الخميس، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.