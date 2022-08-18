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720 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

كتب:

سلامة عامر
11:44 ص | الخميس 18 أغسطس 2022
جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

وقع، صباح اليوم، عقدان بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة XD EGEMAC وذلك لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، وكذلك إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام 12 جهد 220/66/11ك.ف سعة «2×175+4×40« م.ف.أ &.

وإنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام 4 جهد 66/11ك.ف سعة «3×40» م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز «GIS».

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 720 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الإستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى نحو  12 شهرا لكل محطة على حده.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.