تعرف على تنسيق كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ بمجموع 370 درجة، وبنسبة مئوية 90.24%، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ أٌنشأت بالقرار الجمهوري رقم (52) لعام 2013م، وتم تخصيص مبنى مكون من ستة طوابق داخل حرم الجامعة بجوار كلية التربية (مبنى كلية العلوم سابقاً) كمقر مؤقت لكلية الصيدلة، وتم تجهيز معامل الكلية بالبنشات المعملية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية والأجهزة والخامات وإعداد قاعات الدراسة، إلي أن تم إنشاء مبنى جديد للكلية.

أقسام الكلية

وتضم الكلية أقسام:

قسم الكيمياء الحيوية.

قسم الكيمياء الصيدلية.

قسم العقاقير.

قسم الصيدلة الإكلينيكية.

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

قسم التكنولوجيا الصيدلية.

قسم الميكروبيولوجي والمناعة.

قسم الأدوية والسموم.