369 درجة.. نتيجة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة بني سويف 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وبينها كلية الصيدلة في جامعة بني سويف، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للمرحلة الأولى للشعبة العلمية والبالغ عددهم حوالي 22 ألف طالب وطالبة.

369 درجة للقبول بكلية الصيدلة في جامعة بني سويف 2022

وحددت اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة في جامعة بني سويف بـ369 درجة، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع، خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

تنسيق الطب 91.6%.. والصيدلة 90%

وأعلن لدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، و91.34% لطب الأسنان، و90.73% للعلاج الطبيعي، و90% للصيدلة.

3 معامل حاسب آلي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

وكانت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، قد أتاحت 3 معامل للحاسب الآلي بكلية الإعلام والآداب والحاسبات، أمام طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام في الفترة ما بين 11- 15 أغسطس الجاري، مع توفير نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور.