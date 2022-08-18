دراسة حكومية تكشف: 500 ألف جنيه أرباح تجارة الموتوسيكلات في مصر

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول الأرباح السنوية لتجارة الدراجات النارية، إلى 325 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بأرباح بقيمة تتراوح بين 480 إلى 500 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات تجارة الدراجات البخارية

أضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ مشروع تجارة «الموتوسيكلات»، تصل إيراداته السنوية إلى 2.24 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات تتجاوز 3.2 مليون جنيه بنهاية العام الخامس من تشغيل المشروع.

التكاليف الاستثمارية لمشروع تجارة الموتوسيكلات

وفقا للجهاز، فإنَّ مشروع تجارة الدراجات البخارية، يحتاج إلى رصد مبلغ بقيمة 450 إلى 455 ألف جنيه استثمارات كلية على مدار السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع، التي سيجر توجيه أغلبها لـ شراء الموتوسيكلات التي سيتم التجارة فيها، بجانب رواتب 4 عمال لإدارة وتشغيل النشاط.

الحصول على قرض بضمان المشروع.. يصل إلى 65% من التكاليف

أشارت دراسة الجدوى، إلى إمكانية الحصول على قرض من أحد البنوك المحلية بضمان المشروع، لتمويل 65% من التكاليف الاستثمارية، بفائدة أقل من 5% والسداد على 5 سنوات، في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سلطت الدراسة الضوء على مميزات المشروع، من ارتفاع معدل العائد الداخلي، ليصل إلى 4 أضعاف النفقات، نتيجة لزيادة الطلب المحلي على المنتج، وسرعة دورانه بالسوق المحلي، ما ينعكس بالإيجاب على متوسط فترة استرداد التكاليف الاستثمارية، التي لا تتجاوز عام و4 أشهر، من بدء تشغيل النشاط.

يساهم مشروع تجارة الدراجات البخارية أو الموتوسيكلات، في توفير فرص عمل للشباب، وسد الاحتياجات الضرورية في المجتمع، إذ يستخدم المنتج كوسيلة مواصلات سهلة، خاصةً في الطرق المزدحمة.

تبدأ أسعار الموتوسيكلات الصيني، الأرخص في السوق المصري، بـ13 ألف جنيه، فيما لن يزيد سعر الماكينات الأقل سعرا عن 16 ألف جنيه، وفقا لأحدث الأسعار المعلنة من المعارض المحلية.