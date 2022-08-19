حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء لديه عدد من العيوب المعروفة له ولجميع المحيطين به، حيث أنه شخصية مترددة في اتخاذ أي قرار، يرفض اتخاذ أي قرارات مصيرية بسهولة، شخص متهور ومتسرع، وغالبا لا يلتزم بتنفيذ وعودة.

وبخصوص السمات والمميزات المرتبطة ببرج الجوزاء، فهو لديه قدرة على التكيف مع جميع الأوضاع، شخص مرح يعشق الضحك، وأيضا شخص اجتماعي، وغير أناني، ذو شخصية مستقلة، يرفض الخضوع لقرارات الآخرين، ويقدم أي مساعدة مطلوبة للمحيطين به، وكثيرا ما يعتمد مولود الجوزاء، على متابعة الحظ الخاص به.

ترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير، كل ما يتعلق بـ حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وجود القمر في برجك، مما يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تقول خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، إن الوضع الفلكي اليوم الجمعة، سوف يمنحك السعادة والقوة المنتظرة، وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة مع شريك حياتك أو مع من تحب، لذا حاول استغلال هذا اليوم، والاستمتاع بكل ما فيه، بهدوء ودون أي انفعال، وفق حظك اليوم.