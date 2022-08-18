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حظك اليوم برج الحمل الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا 

كتب:

انتصار الغيطاني
12:02 ص | الخميس 18 أغسطس 2022
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل مخلص بشدة في عمله، شخصية قيادية، يسعى لتحقيق طموحه وأحلامه، ويعرف ما يريد تحقيقه على الصعيد الاجتماعي والعاطفي والمهني، عنيد، لهذا لا يستسلم بسهولة، محب للترحال والسفر والمغامرات، من أجل  تعلم كل جديد، محب للتجديد ويكره الروتين، مبدع، وفنان في اختياراته، عاطفي مع شريك حياتة أو من يحب، يعشق الاعتماد على نفسه، يرفض طلب المساعدة.

وكثيرا ما يبحث مولود الحمل عن الحظ اليومي، لذلك نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في منزلك الثاني  اليوم الخميس مولود برج الحمل، ومن المحتمل أن تقوم بالتحضير لعمل مهم، فقط راجع حساباتك جيدا، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس والشمس موجودين اليوم في منزل الحب، وهما يدعمان علاقاتك بشكل كبير اليوم الخميس، كما يمنحانك حضورا قويا، تستطيع من خلاله أن تؤثر فيمن حولك وتكون قدوة للكثيرين، وذلك فق توقعات حظك اليوم الذي أكدت عليها خبيرة الفلك عبير فؤاد.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب موليد برج الحمل، عصبيتهم الشديدة وسرعة غضبهم، وعجزهم عن التحكم في حالة الغضب التي تنتابهم، كما أنهم يميلون إلى الكثير من المجادلة ويحبون السيطرة على الحوار بالكامل.

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بقلم انتصار الغيطاني