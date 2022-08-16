حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحمل من الشخصيات القيادية، مخلص لعمله، ولديه الكثير من الطموح والأهداف وأحلامه، ويعرف ما يبحث عنه في حياته الاجتماعية والعاطفية والمهنية، كما أنّه من الشخصيات التي لا تستسلم بسهولة، محب للسفر والمغامرات لتعلم كل ما هو جديد، كما أنّه فنان ومبدع بشكل كبير، ولا يحب الروتين.

ومن أبرز العيوب المعروفة عن مولود برج الحمل، أنّه سريع الغضب، ولا يسيطر على نوبات غضبه، كما يميل إلى المجادلة والسيطرة على الحوار بالكامل.

لذلك نوضح من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وجود القمر في برجك اليوم، ما يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه في محيط العمل وبين زملائك، لكن عليك أيضا الاهتمام بتنظيم جهدك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

مولود برج الحمل، لديه روح جيدة للمبادرة، ما يجعله محركا ودافعا للأحداث في حياته الخاصة وعلاقاته مع من يحب، وفق توقعات حظك اليوم الذي أكدت عليها خبيرة الفلك عبير فؤاد.