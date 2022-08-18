التصريح بدفن جثة طالب صدمته سيارة في قنا.. أصيب بكسور وجروح

قررت جهة التحقيق في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، التصريح بدفن جثة طالب توفى إثر حادث مروري مروع في طريق «قفط - قنا» الزراعي، وتم استلام الجثة من المشرحة.

تشييع الجثمان

وفي مشهد مهيب، شيع الأهالي في قرية القلعة جثمان الطالب، في موكب كبير، صباح اليوم، ودفن في مقابر العائلة وسط حزن شديد على فراقه، لما يتمتع به من حسن خلق وسلوك ومعاملة طيبة مع المواطنين.

ولفظ الطالب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قنا العام، على خلفية إصابته بكسور وجروح قطعية نتيجة الحادث.

طريق الحادث

كان طريق «قفط - قنا» الزراعي أمام قرية القلعة، شهد حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة مؤسسة حكومية، أسفر عن إصابة طالبين أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء إسعافه داخل المستشفى.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات في المحافظة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة حكومية على طريق «قفط – قنا» الزراعي، أمام كوبري قرية القلعة .

وأسفر الحادث عن وفاة أحمد من عبد الفتاح عبادي، 18 عاما، به اشتباه مابعد الارتجاج، والذي توفي متأثر بإصابته داخل المستشفى، وإصابة حمدي محمد حسن، 23 عاما، إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة حكومية بالقرب من كوبري قرية القلعة في قفط.

وتبين بحسب التحريات الأولية أن الطالبين كانا يستقلان موتوسيكل وخلال خروجهما من مدخل القرية اصطدمهما سيارة، ما أسفر عن إصابتهما.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت بدفن الجثة، والتحقيق مع قائد السيارة.