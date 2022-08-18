عاجل.. تراجع سعر الذهب 4 جنيهات في التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا طفيفًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ خسر سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 4 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1083 جنيهًا، بدلا من 1087 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1237.7 جنيهًا للجرام، و928.2 جنيهًا للجرام عيار 18، و724 جنيهًا للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و664 جنيه، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.