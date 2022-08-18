كشف غموض اختفاء «تسنيم» طالبة طب الفيوم: «كانت عند صديقتها في البحيرة»

تمكن فريق بحث مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، تحت إشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء حسام السيد مدير مباحث المديرية، من حل لغز اختفاء تسنيم نبيل عبد القوي الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري بجامعة الفيوم، لمدة 4 أيام.

وخروجت «تسنيم» من المنزل متوجهةً لزيارة صديقتها، وعُثر عليها في محافظة البحيرة، أثناء إقامتها لدى إحدى زميلاتها، لمرورها بأزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة، وجرى إعادتها لأسرتها لطمأنتهم عليها بعد حالة الرعب التي تملكتهم.

حل لغز اختفاء تسنيم نبيل

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فريق البحث الذي تم تشكيله برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز شرطة إطسا، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، تمكن من التوصل إلى مكان اختفاء تسنيم نبيل عبدالقوي، لدى إحدى صديقاتها بمحافظة البحيرة، بعد تتبع كاميرات المراقبة بمحيط منزلها حتى مكان وصولها، وجرى إعادتها إلى أسرتها بعد مرور 4 أيام على اختفائها.

تركت المنزل لخلافات مع والدتها

وأضاف المصدر، أنّ «تسنيم» كانت تمر بأزمة نفسية بسبب خلافات بينها وبين والدتها، وقررت على إثرها الذهاب إلى إحدى صديقاتها بمحافظة البحيرة، لقضاء بعض الوقت، وتغيير جو لتحسين حالتها النفسية، ولم تخبر أسرتها لعلمها أنّهم سيرفضون سفرها بمفردها، فأخبرتهم بذهابها لصديقتها بمدينة إطسا، ثم هربت إلى صديقتها بالبحيرة، بعدما تركت هاتفها المحمول في المنزل حتى لا تتمكن أسرتها من الوصول إليها.

عودة تسنيم نبيل إلى أسرتها

وعادت تسنيم نبيل إلى أسرتها بمدينة إطسا بمحافظة الفيوم، واطمأنت قلوبهم عليها، بينما قدّم والدها الشكر لرجال الأمن على الجهود التي بذلوها من أجل إعادتها إلى أسرتها في وقت قياسي قبل أن يحدث أي مكروه لها.

اختفاء تسنيم نبيل بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغاً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً باختفاء تسنيم نبيل طالبة بكلية الطب البشري بجامعة الفيوم، وتقيم بمدينة إطسا، بعد ذهابها لزيارة إحدى صديقاتها، حيث جرى تشكيل فريق بحث والذي تمكن من التوصل لمكان اختبائها، وأعادوها إلى أسرتها.