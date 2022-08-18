التحريات تكشف غموض العثور على جثة داخل شقة بالعمرانية.. صديقه كلمة السر

كشف رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، ملابسات وغموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في منطقة العمرانية بالجيزة، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة من خلال استخدام أداة حديدية.

بداية الواقعة.. بلاغ إلى قسم شرطة العمرانية

وصل بلاغاً إلى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة «أحد الأشخاص - ومقيم في دائرة القسم» داخل شقته السكنية في العمرانية.

كشف غموض العثور على جثة بالعمرانية

وبعد إجراء التحريات توصلت جهود فريق البحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة إلى وجود خلافات بين كل من المجنى عليه، وأحد الأشخاص «صديقه» وهو مقيم في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وأنه هو من وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على المتهم بقتل صديقه: خلص عليه بأداة حديدية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبطه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه توجه لمسكن المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية فقام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام أداة حديدية مما أدى إلى وفاته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.