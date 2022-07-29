حكاية سيدة العمرانية ضحية الخلافات الزوجية.. «جركن بنزين وحروق 60%»

منذ سنوات تم الزواج في حضور عائلي، وحفل زفاف بهيج حضره الأهل والأصدقاء، وكانت سعادة العروسين بالغة بإتمام الزفاف وتحقيق المراد، واستمر الحال هكذا سنة بعد سنة، ومؤخرًا نشبت بينهما خلافات بسبب نفقات المنزل، وحدثت مشادة كلامية بينهما في أثناء وجود الزوجة وزوجها داخل منزل والد زوجها.

الأسرة تتدخل لإنهاء الخلاف

وتدخلت الأسرة لتنهي ذلك الخلاف وتعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن الزوجة لم تتحمل، وقررت في نفسها أن تُنهي حياتها بطريقة مأساوية، بعدما أصابها الإحباط واليأس.

صرخات الزوجة تصل للجيران

وفى لحظة يسمع الأهالي صرخات تأتي من داخل العقار، صرخات لا تتوقف واستغاثات، وأسرعوا إلى العقار وفوجئوا بالزوجة تقف على سلالم العقار والنيران مشتعلة في جسدها، وكان المشهد مفزعًا للغاية، فالزوجة كانت تصرخ وتستنجد والنيران تأكل في جسدها.

الجيران يحاولون إطفاء الحريق

وحاول الجيران إنقاذها بكافة الطرق، وتمكنوا باستخدام الأقمشة من إخماد النيران التي التهمت جسدها، وأخيرا استطاعوا لف الأقمشة حول جسدها المتآكل حتى أخمدوا النيران، وكان أحدهم طلب الإسعاف.

وحضرت سيارة الإسعاف بعد دقائق، ونُقلت الزوجة إلى المستشفى وسط حالة من الذهول سيطرت على زوجها وأسرته، وأمام الغرفة المحجوزة بداخلها الزوجة وقفت الأسرة تبكي وتدعو بالشفاء، وبعد دقائق خرج الطبيب من الغرفة، وأبلغهم بالخبر.

حروق 60%

وأكد الطبيب، أن الزوجة فارقت الحياة، وأن الجروح بنسبة 60%، وهى كفيلة بأن تنهي حياتها.

وانتقل رجال الشرطة وحرروا محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، وتبين أن الزوجة عقب الخلاف مع زوجها خرجت من منزل أسرة زوجها، واشترت جركن بنزين وسكبته على نفسها وأشعلت النيران فى نفسها على سلالم المنزل.

وتؤكد «الوطن»، أن الانتحار وإنهاء الحياة ليس حلًا للمشاكل النفسية، والخلافات، وأن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.