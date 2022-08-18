مستثمرو السياحة: زيادة نسب الإشغال بمدينة سانت كاترين مطلع أكتوبر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمدينة سانت كاترين سترتفع بشكل كبير بداية شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى ضرورة العمل على الانتهاء من تطوير مطار المدينة ليعود لاستقبال الطائرات من مختلف دول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

السياح القادمين لزيارة المزارات الدينية

وأضاف لـ «الوطن»، أنّ هناك العديد من الطلبات من شركات سياحة عالمية لتسيير رحلات إلى سانت كاترين خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، لافتًا إلى أن السياح الذين يزورون المدينة هم من السياح الدينيين الذين يقدمون للمدينة لمشاهدة المعالم الدينية التي مر وعاش بها الأنبياء والرسل وكلم فيها الله سبحانه وتعالي سيدنا موسى عليه السلام وأهمها جبل التجلي، لافتا إلى أن سانت كاترين تمتلك مزارات دينية تخص الأديان السماوية الثلاثة.

برنامج سياحي مشترك

وأشار إلى أن بعض السياح الوافدين لزيارة سانت كاترين يأتون إليها ضمن برنامج مشترك لزيارة الأماكن المقدسة بالأردن وفلسطين، موضحا أن الفنادق الموجودة بسانت كاترين ليست كثيرة وهو ما يجعل الشركات السياحية تضطر في بعض الأحيان لإقامة سائحيها بفنادق مدينة شرم الشيخ.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أن الحركة السياحية الوافدة لمدن محافظة جنوب سيناء السياحية بشكل عام ستشهد ارتفاعا خلال الموسم الشتوي المقبل لافتا إلى أن هناك العديد من الحجوزات بدأت فنادق شرم الشيخ في استقبالها حاليا، مشيرا إلى أن شركات السياحة الإيطالية أعلنت أنها سترفع من عدد رحلاتها المسيرة إلى مدينة شرم الشيخ بداية شهر أكتوبر المقبل وهو ما قام به عدد غير قليل من شركات السياحة الأجنبية.

يشار إلى أن العمل يتم حاليا للانتهاء من مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين وذلك لافتتاحه بشكل رسمي خلال الأشهر المقبلة.